Лукман оформил хет-трик в ворота «Байера» в финале Лиги Европы

Адемола Лукман оформил хет-трик в ворота леверкузенского «Байера» в матче финала Лиги Европы. Свой третий мяч Адемола оформил на 75-й минуте второго тайма поединка.

Оперативный простор он получил на левом фланге, «раскачал» Тапсоба и после недолгой паузы пробил – без шансов для голкипера немецкого клуба Коваржа.

Напомним, что Адемола открыл счёт в проходящем в дубле матче на 12-й минуте. После, спустя менее чем 15 минут нигериец забил второй, притом в похожей манере – вновь после сольных действий на левом фланге, сместившись к центру.

Текстовую трансляцию, возможно, первого поражения «Байера» в текущем сезоне проводит наш портал.