В текущем сезоне «Байер» четырежды уходил от поражения, уступая с разницей в два гола

«Байеру» придётся проявить очередной подвиг, чтобы спасти финал Лиги Европы и беспроигрышную серию.

«Фармацевты» пропустили два мяча от «Аталанты» уже к 26-й минуте решающей встречи второго по статусу еврокубка. До перерыва счёт на табло так и не изменился. Как сообщает Squawka, в текущем сезоне коллектив Хаби Алонсо уступал с разницей в два гола уже четырежды, но во всех случаях смог избежать поражения. Напомним, леверкузенцы до сих пор не проиграли ни одного матча за всю кампанию.

Следить за событиями второго тайма финального поединка Лиги Европы можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая онлайн-трансляция.