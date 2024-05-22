«Ливерпуль» в 2005 году – последняя команда, выигравшая еврокубок, уступая в два мяча

В эти минуты проходит финальный поединок Лиги Европы УЕФА. Сошлись в нём на дублинском стадионе «Авива» «Аталанта» и леверкузенский «Байер». После первого тайма с уверенным счётом 2:0 ведёт клуб из Бергмо благодаря дублю Адемолы Лукмана.

Интересным фактом делится Opta Sports. Последней командой на данный момент, которая выигрывала еврокубок, уступая в два и более гола, был «Ливерпуль» в знаменитом стамбульском финале Лиги чемпионов 2005 года. Тогда после первого тайма «красные» «горели» «Милану» - 0:3. Но чем это всё закончилось, вы прекрасно знаете.

Хаби Алонсо, нынешний главный тренер «Байера» играл в том матче, защищая цвета «Ливерпуля».

Текстовая трансляция игры идёт на нашем портале. Впереди второй тайм!