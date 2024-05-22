«Аталанта» уверенно ведёт у «Байера» после первого тайма

В финале Лиги Европы «Аталанта» из Бергамо с уверенным преимуществом ведёт у леверкузенского «Байера» - 2:0. Позади первый тайм главного матча еврокубка.

Оба гола в составе бергамасков оформил Адемола Лукман. На 12-й минуте африканский футболист замкнул передачу на дальней штанге от Давиде Дзаппакосты с расстояния нескольких метров. А спустя почти 15 минут тот же Лукман элегантно сместился с левого фланга – к центру, дальним ударом поразив ворота «фармацевтов» - 2:0.

Текстовую трансляцию второго тайма матча «Аталанта» - «Байер» проводит наш портал. А пока что в Дублине, где проходит эта игра, перерыв.