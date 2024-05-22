Лукман - первый игрок с 2020 года, оформивший дубль в финале Лиги Европы

В эти минуты в Дублине «Аталанта» переигрывает «Байер» в финальном матче Лиги Европы.

В настоящее время идёт первый тайм, итальянская команда выигрывает со счётом 2:0. Оба мяча на свой счёт записал нападающий «Аталанты» Адемола Лукман. Нигерийский форвард стал первым игроком с 2020 года, который смог оформить дубль в финале Лиги Европы.

Лукман выступает за клуб из Бергамо с 2022 года. Его соглашение с «Аталантой» действует до 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

За текстовой трансляцией поединка можно следить на портале LiveResult.ru.