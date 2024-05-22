Лукман оформил дубль в ворота «Байера» за 15 минут

Адемола Лукман, игрок атаки «Аталанты» проводит просто великолепный первый тайм в финале Лиги Европы. На 12-й минуте после передачи от Давиде Дзаппакосты Адемола сначала открыл счёт из пределов чужой штрафной. А на минуте 25-й футболист получил мяч на левом фланге и сместился к центру, а после нанёс точный дальний удар в стиле Лоренцо Инсинье – голкипер «фармацевтов» Коварж помочь не смог.

После дубля Лукмана преимущество «Аталанты» удвоилось – 2:0. На табло время подходит лишь к концу первого получаса.

Следить за текстовой трансляцией этого поединка можно у нас на портале. Бергамаски уверенно ведут.