В финале Лиги Европы между «Аталантой» и леверкузенским «Байером» не пришлось долго ждать открытия счёта. Это сделал на 12-й минуте игрок атаки бергамасков Адемола Лукман с ассиста Давиде Дзаппакосты.

На быстрый гол Лукмана отреагировал футбольный комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев.

«Не понимаю, чему так сильно радуются игроки «Аталанты», они что, не смотрели матчей «Байера» в этом сезоне?», - пишет Роман в своём телеграм-канале, упоминая, что «Байер» уже не раз сравнивал счёт в добавленное время.

Следить за текстовой трансляцией матча бергамасков и непобедимого в этом сезоне «Байера» можно на нашем портале.