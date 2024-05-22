Лукман открыл счёт в финальном матче Лиги Европы на 12-й минуте

Игрок атаки «Аталанты» Адемола Лукман открыл счёт в финальном матче Лиги Европы УЕФА, случилось это на 12-й минуте поединка. На дальней штанге Адемола замкнул передачу от Давиде Дзаппакосты и отправил мяч в ворота «фармацевтов» с расстояния нескольких метров. Защита «Байера» оказалась к коварному удару футболиста – точно в левую верхнюю «девятку».

Напомним, что текстовая трансляция финального поединка еврокубка проходит на нашем портале. По итогу первой пятнадцатиминутки впереди «Аталанта», которая показывает бодрое начало матча в отличие от чемпиона Германии.