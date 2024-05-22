Джака, Вирц и Станишич – в старте «Байера» на финал Лиги Европы

Вечером среды нас ждёт финальный поединок Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся друг с другом «Аталанта» и леверкузенский «Байер», так и не проигравший пока что в этом сезоне ни единого раза.

За час до встречи «фармацевты» озвучили свой состав на грядущий матч, он выглядит так:

Коварж, Тапсоба, Та (к), Станишич, Фримпонг, Инкапье, Джака, Паласиолс, Вирц, Гримальдо, Адли.

Ранее свой стартовый состав на главный поединок еврокубка озвучила «Аталанта».

Напомним, что следить за событием каждой минуты финального поединка можно будет в текстовой трансляции, которую в 22:00 по московскому времени начнёт наш портал.