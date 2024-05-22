«Байер» может стать лишь четвёртой командой, выигравшей Лигу Европы без единого поражения

Леверкузенский «Байер» сыграет в финале Лиги Европы против «Аталанты».

Встреча состоится сегодня, её начало запланировано на 22:00 по московскому времени. Как отмечает Opta, в случае триумфа «Байер» станет лишь четвёртой в истории Лиги Европы командой, выигравшей турнир без единого поражения в нём. Ранее это удавалось только «Челси» (2018/19), «Вильярреалу» (2020/21) и «Айнтрахту» (2021/22). На данный момент на счету коллектива Хаби Алонсо девять побед и три ничьи в 12 матчах второго по статусу еврокубка.

Напомним, что «Байер» не имеет поражений не только в Лиге Европы, но и во всех остальных турнирах в текущей кампании.