Экс-игрок «Аталанты»: «Миранчук может улучшить игру команды в любой момент»

Бывший игрок «Аталанты» Маттео Джентили специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о грядущем финальном матче Лиги Европы УЕФА.

- Игра будет очень трудной, это финал. Думаю, что «Аталанта» сможет выиграть. В нашу команду не верят и считают «Байер» фаворитом, но это не важно. «Аталанта» в этом сезоне опасна для любого соперника и будет сражаться до коцна.

- Как вы думаете, сыграет ли Алексей Миранчук?

- Не думаю, что он выйдет в основе, но, если будет нужно, он может появиться на поле. Миранчук классный игрок и может улучшить игру команды впереди в любой момент.

Напомним, что в главном матче второго по уровню престижа еврокубка сойдутся «Аталанта» из Бергамо и леверкузенский «Байер», непобедимый чемпион Германии.

Текстовую трансляцию матча в Дублине проведёт наш портал.