Эксперты оценили шансы «Аталанты» и «Байера» в финале Лиги Европы

В среду вечером в Дублине пройдёт финальный матч Лиги Европы. В решающей битве за трофей сразятся «Аталанта» и «Байер».

Эксперты из мира ставок на футбол оценили шансы «Аталанты» и «Байера» в этом поединке. Так, шансы команды Хаби Алонсо на завоевание трофея оцениваются почти в 70%, а шансы команды Джана Пьеро Гасперини – чуть более чем в 30%.

Если говорить об основных 90 минутах финальной битвы, то вероятности примерно таковы: победа «Аталанты» - 22%, ничья - 24%, победа «Байера» - 54%.

Финал Лиги Европы стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.