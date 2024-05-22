Лунёв – о финале Лиги Европы: «Болею за красивый футбол»

Андрей Лунёв, голкипер «Карабаха» порассуждал о финале Лиги Европы УЕФА. Он состоится вечером среды в Дублине, а играть за трофей в главном матче турнира будут «Аталанта» из Бергамо и «Байер» из Леверкузена.

«Если б Лехи Миранчука не было, то ответ очевиден. А так хочу, чтобы наш соотечественник завоевал трофей, давно такого не было. «Байер» тоже не чужд для меня. Болею за красивый футбол!», - говорит Андрей телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Лунёв до лета 2023 года числился голкипером «Байера», однако игровой практики в немецком клубе Андрей практически не получал.

Текстовую трансляцию игры «Аталанты» и «Байера» проведёт наш портал.