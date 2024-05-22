«Байер» - не фаворит: Селюк оценил шансы в финале Лиги Европы

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о финальном матче Лиги Европы. В среду вечером трофей разыграют «Байер» и «Аталанта».

По мнению Селюка, «Байер» не является фаворитом финала. Агент отметил еврокубковый опыт «Аталанты» и тактическую грамотность команд из Италии.

«Я бы не сказал, что «Байер» сегодня фаворит. Тут 50 на 50. Я не назову леверкузенцев фаворитом, потому что любая итальянская команда, как правило, играет тактически грамотно. Тактика в Италии на первом месте. Во-вторых, тренер Гасперини – топ», - цитирует Селюка Vprognoze.ru.

Матч между «Аталантой» и «Байером» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.