УЕФА сообщил, где пройдут финалы Лиги Европы и Лиги конференций в 2026 и 2027 годах

В среду на заседании исполкома УЕФА были определены города и стадионы, которые примут финалы еврокубков в 2026 и 2017 годах. Как мы уже сообщали, финал Лиги чемпионов – 2026 пройдёт в Будапеште, а решение по финалу Лиги чемпионов – 2027 было отложено до осени.

Теперь приведём информацию о финалах Лиги Европы и Лиги конференций.

Финал Лиги Европы – 2026 пройдёт в Стамбуле (стадион «Бешикташа»), а финал Лиги Европы – 2027 – во Франкфурте (стадион «Айнтрахта»).

Финал Лиги конференций – 2026 примет Лейпциг (стадион «РБ Лейпцига»), а финал Лиги конференций – 2027 – Стамбул (стадион «Бешикташа»).