Ринат Билялетдинов: «Хочется, чтобы Миранчук помог «Аталанте» выиграть в финале Лиги Европы»

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы между «Байером» и «Аталантой», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

«Хочется, чтобы Миранчук появился на поле и помог «Аталанте» выиграть. Буду в этом матче болеть за итальянцев, хотя обычно сохраняю нейтралитет, когда встречаются клубы. Сборные — там понятное дело», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

Также специалист согласился с тем, что «Байер» — фаворит финальной игры, отметив при этом способность «Аталанты» ответить.

Матч между «Аталантой» и «Байером» состоится сегодня, 22 мая, в Ирландии. Начало этой игры запланировано на 22:00 по московскому времени.