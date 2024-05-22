Игнатьев: «Мы должны надеяться, что фамилия Миранчука прозвучит в еврокубках»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о возможном участии полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в финале Лиги Европы против «Байера».

«Ждём ли Миранчука с первых минут финала Лиги Европы? Мне трудно сказать. Мы должны только надеяться на то, что Алексей выйдет на поле и его фамилия вместе с российским футболом прозвучат в еврокубках», — приводит слова Игнатьева «Советский спорт».

Матч «Аталанта» — «Байер» состоится сегодня, 22 мая. Начало — в 22:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Миранчук провёл за команду из Бергамо 40 матчей, в которых забил четыре гола и отдал 12 результативных передач.