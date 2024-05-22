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Лига Европы

Генич дал прогноз на финал «Аталанта» - «Байер»

22 Мая 2024 • 13:14 Комментировать

Известный комментатор Константин Генич поделился мыслями о финальном матче между леверкузенским «Байером» и «Аталантой» в Лиге Европы.

«Мне кажется, что «Аталанте» на ноль сыграть в этом матче не удастся. Мой прогноз на финальный матч Лиги Европы - в основное время обе забьют», - передает слова комментатора «РБ Спорт».

Финал Лиги Европы «Аталанта» - «Байер» состоится сегодня, 22 мая, на стадионе в Дублине (Ирландия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией можно будет на страницах Liveresult.ru.

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