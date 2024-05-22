Титов сделал прогноз на матч «Аталанта» - «Байер»

Бывший полузащитник национальной сборной России, а ныне футбольный эксперт Егор Титов поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы между леверкузенским «Байером» и «Аталантой».

«Байер» во многих матчах пропускает, а в Лиге Европы особенно. Не исключаю, что «Аталанта» забьет первой, а леверкузенцы героически отыграются. Ставлю на «обе забьют и ТБ 2,5», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Финальный матч «Байера» против «Аталанты» состоится сегодня, 22 мая, на стадионе в Дублине (Ирландия). Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени.