Григорян: «В финале Лиги Европы у «Байера» могут быть проблемы»

Известный российский тренер Александр Григорян поделился ожиданиями от финала Лиги Европы, в котором встретятся «Аталанта» и «Байер».

По мнению специалиста, несмотря на успешные выступления команды из Леверкузена в нынешнем сезоне, «Аталанта» способна доставить «Байеру» проблемы.

«В финале у «Байера» могут быть проблемы, «Аталанта» может постараться погасить соперника в самом корню. Все нападающие итальянского клуба доигрывают в начальной фазе до 40 метров, для мирового футбола это невиданный случай», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч между «Аталантой» и «Байером» состоится сегодня, 22 мая, в Ирландии. Начало — в 22:00 по московскому времени.