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Лига Европы

Джака: «В финале Лиги Европы нет фаворита и аутсайдера»

22 Мая 2024 • 10:16 Комментировать

Один из лидеров леверкузенского «Байера» Гранит Джака высказался о предстоящем финале Лиги Европы, где «фармацевтам» будет противостоять «Аталанта».

«Это для меня второй финал Лиги Европы. В первом я со своей командой потерпел поражение, но теперь у меня есть второй шанс. Нужно выложиться в этой встрече на 100 процентов. В финале нет фаворита и аутсайдера. Команда, обыгравшая «Ливерпуль» и «Марсель», заслужила свое место», - передает слова швейцарца пресс-служба УЕФА.

Финал еврокубка между «Байером» и «Аталантой» состоится сегодня, 22 мая. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.

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Сегодня, 22 Мая
10:17 · Лига Европы
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10:16 · Лига Европы
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