Джака: «В финале Лиги Европы нет фаворита и аутсайдера»

«Это для меня второй финал Лиги Европы. В первом я со своей командой потерпел поражение, но теперь у меня есть второй шанс. Нужно выложиться в этой встрече на 100 процентов. В финале нет фаворита и аутсайдера. Команда, обыгравшая «Ливерпуль» и «Марсель», заслужила свое место», - передает слова швейцарца пресс-служба УЕФА.