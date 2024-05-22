Григорян высказался о предстоящем матче финала Лиги Европы

Александр Григорян, известный российский специалист, высказался о предстоящем матче между «Аталантой» и «Байером».

Напомним, встреча между клубом из Бергамо и леверкузенцами пройдёт сегодня, 22 мая, начало запланировано на 22:00 по столичному времени.

- В финале у «Байера» могут быть проблемы, «Аталанта» может постараться погасить соперника в самом корню, - передаёт слова Григоряна «Матч ТВ».

Коллектив Хаби Алонсо на пути к решающему матчу выбил из Лиги Европы «Карабах», «Вест Хэм» и «Рому», а клуб из Бергамо прошёл «Спортинг», «Ливерпуль» и «Марсель».

Напомним, «Байер» в этом сезоне не знает поражений на протяжении 51 матча, клуб ранее досрочно выиграл Бундеслигу. «Аталанта» идёт на пятой позиции в итальянском чемпионате.