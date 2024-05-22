Фримпонг высказался о финале «Байера» против «Аталанты»

Защитник леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг высказался о предстоящем финальном матче Лиги чемпионов против итальянской «Аталанты».

«Этот финал для меня – мечта. Ради таких игр я выхожу на футбольное поле. Нам нужно приложить все силы для победы», - передает слова Фримпонга пресс-служба УЕФА.

Напомним, что финальный поединок Лиги Европы состоится 22 мая на стадионе в Дублине (Ирландия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне леверкузенский «Байер» стал чемпионом Германии. Подопечные Хаби Алонсо не потерпели еще ни одного поражения.