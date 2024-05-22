Пименов: «Байер» выглядит совершенной командой — без слабых мест»

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов поделился ожиданиями от финала Лиги Европы, в котором встретятся «Байер» и «Аталанта».

Эксперт назвал «Байер» командой без слабых мест, отметив, что леверкузенцы являются фаворитами предстоящего финала.

«Игроки «Байера» на всех позициях выглядят предпочтительнее, чем игроки «Аталанты». Леверкузен сейчас выглядит совершенной командой — без слабых мест. И имеет в составе звезду — Вирца», — сказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Аталанта» — «Байер» состоится сегодня, 22 мая, в Дублине. Начало этой игры запланировано на 22:00 по московскому времени.