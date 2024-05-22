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Миранчук в старте или нет: Прогноз составов «Аталанты» и «Байера» на финал Лиги Европы

22 Мая 2024 • 09:30 Комментировать
Аталанта
...
Байер Л
1 4.50 X 3.85 2 1.85
Через 12 ч. 5 мин.

В финале Лиги Европы леверкузенский «Байер» из Германии сразится с итальянской «Аталантой». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет вероятные составы команд на этот матч.

«Аталанта»: Муссо, Руджери, де Рон, Хин, Джимсити, Дзаппакоста, Копмейнерс, Миранчук, Лукман, Скамакка, де Кетеларе.

«Байер»: Коварж, Гримальдо, Тапсоба, Та, Станишич, Фримпонг, Андрих, Джака, Вирц, Адли, Шик.

Российских болельщиков прежде всего интересует, появится ли с первых минут на поле полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук. В голову наставнику бергамасков Джан Пьеро Гасперини, конечно, не залезешь…

Но предположим, что Миранчук выйдет в стартовом составе. Всё-таки он здорово провёл предыдущий матч «Аталанты» – в чемпионате Италии против «Лечче». Сделал там голевой пас и девять передач под удар.

Если Миранчук не обозначится в старте, то наверняка будет выпущен на замену. В составе «Аталанты» в последнее время были травмированы Мартен де Рон, Сеад Колашинац и Эмиль Хольм.  

«Байер» не проиграл ни одного матча в текущем сезоне и выиграл Бундеслигу, а «Аталанта» не брала трофеев с 1963 года. Исходя из этого, фаворит очевиден, но на деле всё может оказаться не так просто.

Финал Лиги Европы «Аталанта» – «Байер» на стадионе «Авива» в Дублине начнётся сегодня, 22 мая, 22 часа по московскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет наблюдать здесь.

Кирилл Иванцов

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