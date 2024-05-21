Хаби Алонсо оценил силу «Аталанты» перед финалом Лиги Европы

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо поделился мыслями об «Аталанте».

Финальный поединок Лиги Европы будет сыгран в среду в Дублине. «Фармацевты» подходят к игре без единого поражения во всех турнирах за весь сезон.

«В последние годы «Аталанта» имеет чёткое представление о том, как хочет играть. Игроки знают, что делать на поле, они добились больших успехов. Вы знаете, чего от них можно ожидать, но они продолжают прогрессировать.

Время от времени создаётся впечатление, что «Аталанта» действует выжидающе, не очень агрессивно. Мы встречались с подобными командами в Германии. Нам потребуется сыграть сплочённо и сохранить сильный командный менталитет», – заявил на пресс-конференции Алонсо.