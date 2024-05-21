Сёмин – о финале Лиги Европы: «Будем болеть за «Аталанту»

Юрий Сёмин, бывший наставник игрока «Аталанты» Алексея Миранчука поделился своими мыслями от финала Лиги Европы УЕФА. Он состоится в грядущую среду, 22 мая в ирландской столице – городе Дублине.

«Будем болеть за «Аталанту», в которой играет Алексей Миранчук. Полагаю, для всех это будет важный, интересный матч. Наверное, в тактике предугадать что-либо сложно. Зная Гасперини, мне кажется, он уделит большое внимание обороне», - рассуждает Сёмин для Vprognoze.ru.

Но если будет наоборот, то у Миранчука будет гораздо больше шансов сыграть, предполагает Юрий Павлович.

«Аталанта» на прошлой неделе уступила в финале Кубка Италии «Ювентусу» с минимальным счётом. «Байер» же выиграл Бундеслигу, а сыграть в финале национального Кубка «фармацевтам» ещё предстоит в будущем. Соперник – «Кайзерслаутерн».