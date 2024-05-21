Гасперини похвалил Хаби Алонсо за решение остаться в «Байере»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями о наставнике «Байера» Хаби Алонсо.

Интерес к испанскому специалисту проявляли «Ливерпуль», «Бавария» и другие гранды европейского футбола, однако тот решил продолжить работу с «фармацевтами». Уже в среду коллектив из Леверкузена может стать победителем Лиги Европы – для этого потребуется обыграть в финале «Аталанту».

Гасперини похвалил Алонсо за решение остаться в «Байере», отвечая на вопросы журналистов во время предматчевой пресс-конференции: «Никогда не знаешь, когда настанет подходящий момент для ухода. То, что сделал Алонсо, – прекрасный пример для всего футбола», – добавил итальянский специалист.