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Лига Европы

Гасперини высказался перед матчем с «Байером»

21 Мая 2024 • 19:48 Комментировать
Аталанта
...
Байер Л
1 4.30 X 3.70 2 1.80
22.05 22:00

Джан Пьеро Гасперини, наставник «Аталанты», высказался о предстоящем финальном матче с леверкузенским «Байером».

Финал Лиги Европы состоится завтра, 22 мая, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

- У них очень организованная команда. Они умеют хорошо защищаться и хорошо атаковать. В этом сезоне они добились хороших результатов, и они не случайны. В финале всё решают мелкие детали, мы должны уважать соперника и стараться адаптироваться к его игре, - сказал итальянский специалист перед матчем.

Отметим, что команда Хаби Алонсо в этом сезоне не проиграла ни одного матча.

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