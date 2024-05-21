Гасперини высказался перед матчем с «Байером»

Джан Пьеро Гасперини, наставник «Аталанты», высказался о предстоящем финальном матче с леверкузенским «Байером».

Финал Лиги Европы состоится завтра, 22 мая, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

- У них очень организованная команда. Они умеют хорошо защищаться и хорошо атаковать. В этом сезоне они добились хороших результатов, и они не случайны. В финале всё решают мелкие детали, мы должны уважать соперника и стараться адаптироваться к его игре, - сказал итальянский специалист перед матчем.

Отметим, что команда Хаби Алонсо в этом сезоне не проиграла ни одного матча.