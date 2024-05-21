Непобедимый «Байер» против «Аталанты» Миранчука: Кто выиграет Лигу Европы

В среду будет разыгран первый еврокубок сезона. Феноменальный «Байер», который до сих пор не проиграл ни одного матча в сезоне, сразится с «Аталантой», где выступает Алексей Миранчук. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предвкушает игру.

Путь к финалу

Обе команды в текущем розыгрыше Лиги Европы проделали примерно одинаковый путь. И «Байер», и «Аталанта» изначально начинали сезон в этом еврокубке, причём оба коллектива при жеребьёвке оказались в первой корзине. Групповой этап команды прошли без поражений. «Байер» и вовсе выиграл все шесть поединков у «Карабаха», «Молде» и «Хеккена». «Аталанта» дважды сыграла вничью с португальским «Спортингом» и польским «Ракувом», выиграв другие встречи, и дважды разобралась с австрийским «Штурмом».

Удивительно, что и «Байер», и «Аталанта» на стадии 1/8 вновь играли с соперниками по групповой стадии. Леверкузенцам выпал «Карабах», и «Байер» рисковал вылететь, но в гостях в компенсированное время сравнял счёт, а дома забил дважды по истечении 90 минут и побед. «Аталанта» в свою очередь разобралась со «Спортингом» – 1:1 в гостях и 2:1 дома.

В четвертьфинале оба коллектива попали на англичан. «Байеру» повезло, так как «Вест Хэм» грозно не выглядел. Леверкузенцы дома выиграли 2:0, а гостевой ничьей 1:1 хватило для итогового успеха. «Аталанта» же билась с грозным «Ливерпулем» и сотворила главную сенсацию, выиграв на «Энфилде» 3:0. Дома коллектив из Бергамо уступил, но лишь 0:1.

В полуфинале «Аталанта» в гостях сыграла вничью с «Марселем», а дома разгромила соперника. «Байер» же помучился с «Ромой». Подопечные Хаби Алонсо выиграли в гостях 2:0, но дома к 82-й минуте уступали с тем же счётом. И всё же леверкузенцы умудрились забить дважды и уйти от поражения.

Историческая справка

Для «Байера» это будет второй финал Лиги Европы в истории. В сезоне-1987/88 леверкузенцы уже выигрывали второй по значимости трофей. Тогда финал разыгрывался из двух матчей. В первой игре «Байер» уступил в гостях «Эспаньолу» 0:3. В ответной дома к перерыву на табло горели нули, но во втором тайме леверкузенцы забили трижды. В серии пенальти первый удар немцев был неточным, но в итоге они всё же оказались точнее. Тот еврокубок пока остаётся единственным в истории «Байера», ведь финал Лиги чемпионов сезона-2001/02 был проигран.

«Аталанта» же за всю историю существования пока и вовсе может похвастаться лишь выигранным Кубком Италии в сезоне-1962/63. На международной арене лучший результат – финал уже забытого и совсем не статусного Кубка Митропы в сезоне-1984/85.

Миранчук может войти в узкий круг

Алексей Миранчук может выиграть еврокубок. Лига Европы – это, конечно, не Лига чемпионов. В конце концов два отечественных клуба побеждали во втором по значимости еврокубке. И всё же именно россиян-легионеров, добившихся такого успеха, можно пересчитать по пальцам.

Дмитрий Аленичев в составе «Порту» забил в финале против «Селтика» в сезоне-2002/03. Через четыре года форвард «Севильи» Александр Кержаков вышел в решающем матче против «Эспаньола» в финальном матче. В сезоне-2001/02 Игорь Корнеев со скамейки запасных следил за успехом своего «Фейеноорда» против дортмундской «Боруссии». Хавбек «Интера» Игорь Шалимов в сезоне-1993/94 и его коллега по амплуа Денис Черышев из «Севильи» через двадцать лет не были в заявках своих команд на победные финалы.

«Аталанта» может дать Италии шестое место в Лиге чемпионов

Как известно, со следующего сезона в Лиге чемпионов будет больше команд, из-за чего появилась причудливая история с распределением мест в главный клубный турнир. «Аталанта» и «Байер» наглядно показывают занятный казус. Дело в том, что и Италия, и Германия уже получили по пятой дополнительной путевке в Лигу чемпионов. При этом и «Аталанта», и «Байер» уже отобрались в главный еврокубок через чемпионат. Однако Италия имеет возможность получить шестую путевку в Лигу чемпионов, а Германия нет. Как так?

Дело в том, что «Байер» пробился в Лигу чемпионов как чемпион своей страны. Согласно регламенту УЕФА, если Лигу Европы выигрывает одна из команд, которая получила путевку в главный еврокубок через изначальную квоту своей страны, то это не даёт права стране на дополнительного представителя.

У Италии также есть четыре гарантированных места в Лиге чемпионов, однако «Аталанта» пока не попадает в топ-4. В этом случае при победе в Лиге Европы коллектив из Бергамо заработает дополнительную путевку в Италию. В свою очередь ещё одна дополнительная квота Италии (как и у Германии) за успешное выступление в еврокубках в любом случае является дополнительной. В итоге, если «Аталанта» выиграет Лигу Европы и останется пятой в Серии А, то у Италии будет шесть путевок в Лигу чемпионов. При этом если бергамаски поднимутся в топ-4, то чемпионат Апеннин будет иметь лишь пять представителей в главном еврокубке.

Кто выиграет в Дублине?

Фаворит матча очевиден. «Байер» весь сезон не проигрывает вовсе. Леверкузенцы обладают каким-то магическим даром делать так, чтобы матчи длились столько, пока они не уйдут от поражения. «Аталанта» же не производит в этом сезоне какого-то большого впечатления. Коллектив из Бергамо пятый в Серии А, хотя и пробивается в Лигу чемпионов за счёт успеха итальянских клубов в еврокубках в этом сезоне. Однако финал Кубка Италии против кризисного «Ювентуса» был проигран.

В целом «Аталанта» неплоха, но этого не хватит, чтобы обыграть магический «Байер». С другой стороны, до сих пор не верится, что леверкузенцы смогут завоевать «требл» и не проиграть ни одного матча за сезон. Уж «Кайзерслаутерну» из второй бундеслиги вряд ли получится остановить «Байер» в финале Кубка Германии, так что, кажется, у бергамасков шансов больше.

Алексей Миранчук сыграет в финале Лиги Европы: сколько всего россиян играло в финале еврокубков в XXI веке

Роман Андреев