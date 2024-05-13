Семшов считает, что рекордная серия не будет давить на «Байер» в финале Лиги Европы

Игорь Семшов, в прошлом футболист национальной сборной России, дал свой комментарий о предстоящем финальном матче Лиги Европы.

Напомним, «Аталанта» и «Байер» проведут решающий матч турнира 22 мая в Дублине, начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

- В финале серия без поражения точно не будет давить на «Байер», ведь там трофей. Думаю, что Кубок Германии «Байер» выиграет, а Лигу Европы - трудно сказать. Думаю, «Байер» уже не думает о своем рекорде без поражений, - передаёт слова Семшова «Матч ТВ».

Коллектив Хаби Алонсо в текущем сезоне не потерпел ни одного поражения, «Байер» в 50 матчах девять раз поделил очки с соперниками и одержал 41 победу.