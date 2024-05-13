Радимов рассказал, кого будет поддерживать в матче «Аталанта» - «Байер»

Владислав Радимов, в прошлом игрок «Зенита» и сборной России, рассказал, кого будет поддерживать в финале Лиги Европы.

Напомним, 22 мая за трофей Лиги Европы поспорят «Байер» и «Аталанта», за которую выступает игрок сборной России Алексей Миранчук. Встреча пройдёт в Дублине 22 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

- Уже начинаешь за «Байер» волей‑неволей болеть, чтобы они весь сезон прошли без поражений. Но есть «Аталанта» с Миранчуком. Все равно будешь болеть за нашего футболиста, - сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, «Байер» в этом сезоне имеет шансы на победу во всех турнирах, в которых участвует. Ранее коллектив Хаби Алонсо досрочно выиграл Бундеслигу, а сейчас может победить в Кубке Германии и Лиге Европы.