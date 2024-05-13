Радимов: «Количество голов в финале Лиги Европы будет зашкаливать»

Владислав Радимов, в прошлом игрок сборной России, а ныне футбольный эксперт, высказался о предстоящем матче между «Байером» и «Аталантой».

Финальный матч Лиги Европы состоится в Дублине 22 мая и начнётся в 22:00 по московскому времени.

- Количество голов будет зашкаливать. Мне кажется, что и те, и другие будут играть в открытый футбол, - сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, вчера «Байер» в Бундеслиги забил пять безответных голов в ворота «Бохума» и продлил свою серию без поражений в текущем сезоне до 50 матчей - 41 победа и девять встреч завершились вничью. Леверкузенцы в начале месяца досрочно выиграли немецкую лигу.