Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

​Обамеянг сыграл свой сотый матч в еврокубках

12 Мая 2024 • 09:21 Комментировать
Аталанта
3:0
Марсель

В минувший четверг состоялись ответные матчи полуфиналов Лиги Европы, французский «Марсель» съездил в  Бергамо, где потерпел крупное поражение от «Аталанты» и утратил шанс выйти в финал второго по престижу клубного турнира футбольной Европы.

Для провансальцев это также означало и то, что команда не смогла должным образом отметить юбилейный, сотый матч нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в европейских турнирах.

Большая часть матчей была сыграна в Лиге Европы - 62, но есть на его счету и матчи в Лиге чемпионов - целых 38. В общей сложности габонский форвард забил за это время 51 гол.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Пьер-Эмерик Обамеянг

Новости по матчу

10 Мая
17:34
Лукман признан игроком недели в Лиге Европы
11:57
Агент Алексея Миранчука высказался о выходе «Аталанты» в финал Лиги Европы
01:25
Гасперини – о выходе «Аталанты» в финал Лиги Европы: «Это вдохновение для всего футбола»
00:03
«Аталанта» впервые в истории сыграет в финале еврокубка 2
09 Мая
23:54
Миранчук вышел, когда всё решили: «Аталанта» разгромила «Марсель» и стала первым финалистом Лиги Европы 1
22:53
«Аталанта» и «Рома» минимально обыгрывают соперников после первых таймов
21:30
«Аталанта» - «Марсель»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
21:13
Жиго и Обамеянг выйдут на игру с «Аталантой» с первых минут
20:58
Гасперини оставил Миранчука на скамейке на ответный матч с «Марселем»
12:30
Актуальная ставка и прогноз на матч Аталанта — Марсель Лиги Европы — 9 мая 2024
10:51
Гасперини: «Впереди самый важный матч в истории «Аталанты»
02:11
Аталанта - Марсель: где смотреть прямую трансляцию онлайн
08 Мая
20:38
Ставка и прогноз на матч Аталанта — Марсель Лиги Европы — 9 мая 2024
07 Мая
21:16
Прогноз на точный счёт матча Аталанта – Марсель Лиги Европы – 9 мая 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мальдини назвал двух самых техничных игроков в истории - это не Месси и Роналду Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было Анри назвал игрока «Баварии», которого нельзя было убирать в матче с «Реалом» Макрон: «Если Мбаппе не сыграет на Олимпиаде, я обещаю большое давление его будущему клубу» «Реал», «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед»: вратарь Лунин выбрал себе клуб Известны все финалисты Лиги Европы и Лиги конференций Президент «Реала» Перес назначил встречу с Кроосом и Модричем - будет принято важное решение Анчелотти ответил на призыв Касильяса выпустить Лунина в финале Лиги чемпионов Модрич принял решение по будущему Лунин может покинуть «Реал» после финала Лиги чемпионов – названа причина
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Дженоа» забил 3 гола с 2 ударов в створ и отобрал победу у «Милана»
Спортивные новости
Кожевников назвал лучших хоккеистов КХЛ по итогам сезона Канарейкин высказался о большом количестве игроков из системы СКА в сборной «Россия 25» Быков: «Такое ощущение, что мы СКА накатываем через сборную» Кожевников – о Бобровском: «Он вообще звезда номер один!» Сборная Казахстана стартовала с победы на чемпионате мира по хоккею, обыграв сборную Франции Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Мая
09:21 · Лига Европы
​Обамеянг сыграл свой сотый матч в еврокубках
10 Мая
20:29 · Лига Европы
Сёмин: «Рад, что Миранчук представляет российский футбол и нас всех в Лиге Европы»
20:02 · Лига Европы
Эксперты оценили шансы «Аталанты» Миранчука обыграть «Байер» в финале Лиги Европы
19:53 · Лига Европы
Геркус: «Прекрасно, что Миранчук сыграет в финале Лиги Европы»
17:34 · Лига Европы
Лукман признан игроком недели в Лиге Европы официально
14:49 · Лига Европы
Лунёв раскрыл, за кого будет болеть в финале Лиги Европы
14:21 · Лига Европы
Российский экс-голкипер «Байера» высказался о рекорде команды
12:37 · Лига Европы
Агент - о будущем Алексея Миранчука в «Аталанте»: «Лёша сам примет решение»
12:07 · Лига Европы
Кирьяков оценил выход «Аталанты» Миранчука в финал Лиги Европы
11:57 · Лига Европы
Агент Алексея Миранчука высказался о выходе «Аталанты» в финал Лиги Европы
11:17 · Лига Европы
Булыкин оценил работу Алонсо в «Байере»
10:55 · Италия. Серия А
Булыкин: «Желаю, чтобы Миранчук дал нам повод порадоваться, что россияне могут выиграть еврокубок»
09:36 · Лига Европы
Анхелиньо высказался о результате матча «Байер» - «Рома»
09:28 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо сделал заявление после выхода «Байера» в финал Лиги Европы
09:16 · Италия. Серия А
Черчесов считает, что Миранчук может сыграть в финале Лиги Европы против «Байера»
Все новости
Рекомендуем