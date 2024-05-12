​Обамеянг сыграл свой сотый матч в еврокубках

В минувший четверг состоялись ответные матчи полуфиналов Лиги Европы, французский «Марсель» съездил в Бергамо, где потерпел крупное поражение от «Аталанты» и утратил шанс выйти в финал второго по престижу клубного турнира футбольной Европы.

Для провансальцев это также означало и то, что команда не смогла должным образом отметить юбилейный, сотый матч нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга в европейских турнирах.

Большая часть матчей была сыграна в Лиге Европы - 62, но есть на его счету и матчи в Лиге чемпионов - целых 38. В общей сложности габонский форвард забил за это время 51 гол.