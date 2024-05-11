Алексей Миранчук сыграет в финале Лиги Европы: сколько всего россиян играло в финале еврокубков в XXI веке

Уверенная победа «Аталанты» с Алексеем Миранчуком над французским «Марселем» (3:0) в полуфинале Лиги Европы привела в финал евротурнира ещё одного россиянина. До этого только два российских соотечественника одного из братьев Миранчуков принимали участие в главных финалах европейских кубковых турниров – это Дмитрий Аленичев и Александр Кержаков. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об их участии в финалах.

Аленичев и Кержаков стали единственными россиянами, за исключением тех, кто в составе ЦСКА образца 2005 и «Зенита» 2008 годов пробивались в финалы. В составе армейцев в финале играли Игорь Акинфеев, Сергей Игнашевич, Алексей и Василий Березуцкие, Юрий Жирков, Евгений Алдонин и Ролан Гусев. За петербуржцев против «Глазго Рейнджерс» играли Вячеслав Малафеев, Роман Широков, Александр Анюков, Игорь Денисов, Константин Зырянов, Виктор Файзулин и Андрей Аршавин.

Аленичев

51-летний уроженец Псковской области два года кряду в составе португальского «Порту» становился обладателем самых престижных европейских кубковых турниров. Четыре сезона, проведенные на самом западе Европы, стали знаковыми не только в судьбе россиянина, но и «Порту». Перебравшись из итальянской «Перуджы» в «Порту» летом 2000 года, «экс-спартаковец» стал одним из ключевых игроков. 21 мая 2003 года в Севилье «Порту» завоевал Кубок УЕФА, переиграв в валидольном финале шотландский «Селтик» со счётом 3:2. Аленичев провёл на поле все 120 минут, с учётом дополнительного времени, и стал автором второго мяча своей команды. Спустя три месяца был шанс выиграть ещё один трофей, но в игре за Суперкубок УЕФА Аленичев и его «Порту» уступили итальянскому «Милану» 0:1. Дмитрий вышел в основе команды и был заменён на 75-й минуте. Главный тренер, а на тот момент им был Моуринью, объяснил замену необходимостью усилить игру более свежим игроком. 26 мая 2004 года в Гельзенкирхене Аленичев стал победителем Лиги чемпионов, переиграв в финале французский «Монако» со счётом 3:0. Аленичев вышел на замену на 60-й минуте, а уже на 75-й минуте забил третий и последний гол в игре.

Кержаков

Кержаков, который на 10 лет моложе Аленичева, появился на свет в Кингисеппе, в Ленинградской области. Полтора сезона провёл Кержаков в «Севилье». Как потом оказалось, в самом титулованном клубе второго по значимости евротурнира (семь завоеваний кубка УЕФА и Лиги Европы – 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 и 2023). 16 мая 2007 года в Глазго, на «Хэмпден Парк», второй год подряд трофей взяли испанцы (до этого это удавалось только мадридскому «Реалу» в 1985 и 1986 годах). «Севилья» обыграла в финале соотечественников из «Эспаньола» в серии послематчевых пенальти 3:1 (1:1 – в основное время и 2:2 в дополнительное). Александр Кержаков появился на поле на 63-й минуте, заменив бразильского форварда Луиса Фабиано.

Россияне в финале европейских кубковых турниров

Сезон Турнир Игрок Соперник 2002/2003 Кубок УЕФА Дмитрий Аленичев («Порту») «Селтик» (3:2) 2003/2004 Лига чемпионов Дмитрий Аленичев («Порту») «Монако» (3:0) 2006/2007 Кубок УЕФА Александр Кержаков(«Севилья») «Эспаньол» (3:1 по пен.)

22 мая «Аталанта» сыграет в финале Лиги Европы против «Байера». Игра пройдёт в Дублине (Ирландия), начало запланировано на 22:00 мск. Текстовую трансляцию проводить будет портал LiveResult, следить за матчем можно здесь.

Константин Лицин