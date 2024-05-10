Сёмин: «Рад, что Миранчук представляет российский футбол и нас всех в Лиге Европы»

Юрий Сёмин, бывший рулевой «Локомотива», поделился своим мнением о выходе «Аталанты» в финал Лиги Европы.

«Аталанта» в решающем матче Лиги Европы встретится против «Байера», который в этом сезоне не потерпел ни одного поражения.

- Рад, что Миранчук представляет российский футбол и нас всех в Лиге Европы. Надеюсь, что Алексей будет играть в финале. Матч будет очень сложным, так как «Байер» ещё никому не проигрывал в этом сезоне, - передаёт слова российского тренера «Чемпионат».

«Аталанта» в полуфинале турнира выбила «Марсель», а «Байер» оказался сильнее римской «Ромы». В текущем сезоне Алексей Миранчук провёл за итальянскую команду 37 матчей во всех соревнованиях, забил четыре гола и сделал 11 результативных передач на партнёров.

Напомним, Сёмин и Миранчук вместе работали в московском клубе.