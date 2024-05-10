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Лига Европы

Эксперты оценили шансы «Аталанты» Миранчука обыграть «Байер» в финале Лиги Европы

10 Мая 2024 • 20:02 Комментировать
Аталанта
...
Байер Л
22.05 22:00

Финалистами Лиги Европы стали немецкий «Байер» и итальянская «Аталанта». Российские любители футбола могут поддержать в финале команду из Бергамо, за которую выступает полузащитник Алексей Миранчук.

Тем временем, эксперты из мира ставок оценили шансы «Байера» и «Аталанты» в финальном поединке. Шансы леверкузенцев на завоевание трофея оцениваются примерно в 65%, а шансы бергамасков – приблизительно в 35%.

Шансы «Байера» на победу в основное время оцениваются в 51%. Шансы «Аталанты» выиграть по итогам 90 минут оценены в 25%. Шансы на ничью по итогам основного времени составляют 24%.

Финал Лиги Европы пройдёт в Дублине 22 мая.

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