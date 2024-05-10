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Лига Европы

Геркус: «Прекрасно, что Миранчук сыграет в финале Лиги Европы»

10 Мая 2024 • 19:53 Комментировать
Аталанта
...
Байер Л
22.05 22:00

Илья Геркус, экс-генеральный директор «Локомотива», дал свой комментарий о выходе «Аталанты» в финал Лиги Европы.

Итальянский клуб, за который выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, в полуфинале выбил из турнира «Марсель». В решающем матче команда Гасперини сыграет с «Байером», встреча пройдёт 22 мая.

- Прекрасно, что Миранчук вышел в финал Лиги Европы. Думаю, что победа в турнире придаст ему уверенности, - передаёт слова Геркуса Metaratings.ru.

При этом Геркус отметил, что считает команду Хаби Алонсо фаворитом в предстоящей встрече.

28-летний Миранчук в текущем сезоне записал на свой счёт четыре забитых мяча и сделал 11 ассистов на партнёров. Его контракт с клубом из Бергамо действует до лета следующего года.


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