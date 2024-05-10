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Лига Европы

Лукман признан игроком недели в Лиге Европы официально

10 Мая 2024 • 17:34 Комментировать
Аталанта
3:0
Марсель

Минувшим вечером, 9 мая в Лиге Европы состоялись ответные полуфинальные матчи. В рамках одного из них «Аталанта» из Бергамо вчистую разгромила гостей из «Марселя» - 3:0.

Форвард бергамасков Адемола Лукман в этой игре оформил гол и ассист. По итогу недели в ЛЕ именно его признали лучшим игроком недели в рамках еврокубка.

Напомним, что «Аталанта» благодаря разгрому «Марселя» смогла пробиться в финал Лиги Европы. В нём бергамаскам предстоит сыграть с непобедимым в этом сезоне леверкузенским «Байером» под руководством Хаби Алонсо. Немецкий клуб дома сыграл вничью с «Ромой» (2:2) и по сумме двух встреч (4:2) пробился в финал.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Адемола Лукман

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