Минувшим вечером, 9 мая в Лиге Европы состоялись ответные полуфинальные матчи. В рамках одного из них «Аталанта» из Бергамо вчистую разгромила гостей из «Марселя» - 3:0.

Форвард бергамасков Адемола Лукман в этой игре оформил гол и ассист. По итогу недели в ЛЕ именно его признали лучшим игроком недели в рамках еврокубка.

Напомним, что «Аталанта» благодаря разгрому «Марселя» смогла пробиться в финал Лиги Европы. В нём бергамаскам предстоит сыграть с непобедимым в этом сезоне леверкузенским «Байером» под руководством Хаби Алонсо. Немецкий клуб дома сыграл вничью с «Ромой» (2:2) и по сумме двух встреч (4:2) пробился в финал.