Лунёв раскрыл, за кого будет болеть в финале Лиги Европы

Российский вратарь Андрей Лунёв, выступавший за леверкузенский «Байер», признался, что так и не смог определиться, за кого ему болеть в финале Лиги Европы, в котором его бывшая команда встретится с итальянской «Аталантой», где играет Алексей Миранчук.

«В финале Лиги Европы буду болеть за красивый футбол. Но и за то, чтобы Миранчук максимально себя проявил. Но и хочется, чтобы «Байер» победил и взял требл в этом году, раз такая возможность есть», - цитирует голкипера «Чемпионат».

В текущем сезоне «аспириновые» впервые в своей истории стали чемпионами Германии. Кроме того, «Байер» вышел в финал Лиги Европы и Кубка Германии, то есть, может выиграть сразу три трофея.

Помимо этого, немецкий клуб установил рекордную по своей продолжительности серию матчей без поражений: на данный момент она составляет 49 игр и ещё продолжается.