Российский экс-голкипер «Байера» высказался о рекорде команды

Почти никто не ожидал, что «Байер» в текущем сезоне ни разу не проиграет на протяжении 49 матчей во всех турнирах, признался бывший голкипер немецкой команды Андрей Лунёв.

«Не скажу, что удивлён, но рад, что беспроигрышная серия «Байера» продолжается. Конечно, перед сезоном не ожидал, что у «Байера» будет такая серия без поражений. Но ожидал, что команда будет биться за самые высокие места», - цитирует футболиста «Чемпионат».

«Байер» обновил принадлежавший лиссабонской «Бенфике» рекорд по количеству матчей подряд без поражений (48). Встреча с «Ромой» в рамках 1/2 финала Лиги Европы стала для немецкой команды 49-й, в которой она не проиграла.

В финале турнира леверкузенцы 22 мая сыграют с «Аталантой» Алексея Миранчука.