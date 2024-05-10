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Агент - о будущем Алексея Миранчука в «Аталанте»: «Лёша сам примет решение»

10 Мая 2024 • 12:37 Комментировать
Аталанта
...
Байер Л
22.05 22:00

Контракт Алексея Миранчука с «Аталантой» рассчитан ещё на один сезон, напомнил агент полузащитника Вадим Шпинёв. Впрочем, он не исключил, что футболист будет рассматривать предложения от других клубов уже летом 2024 года.

«У Лёши еще год контракта с «Аталантой». По летним предложениям Лёша сам примет решение, будем обсуждать с ним», - приводит слова агента  «Матч ТВ».

Миранчук не может похвастаться стабильным местом в стартовом составе команды, однако часто выходит на замену. Всего в сезоне-2023/2024 он провёл 37 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и 11 голевыми передачами.

Накануне его команда вышла в финал Лиги Европы, в котором встретится с леверкузенским «Байером».

 

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Аталанта Алексей Миранчук Вадим Шпинёв ещё теги

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АТАЛАНТА БАЙЕР Л
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