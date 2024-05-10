Кирьяков оценил выход «Аталанты» Миранчука в финал Лиги Европы

Выход «Аталанты», за которую играет Алексей Миранчук, в финал Лиги Европы - это повод для гордости за весь российский футбол, особенно во время санкций, считает экс-форвард московского «Динамо» Сергей Кирьяков.

«Здорово, что Миранчук сыграет в финале еврокубка. Это глоток свежего воздуха для нашего футбола», - приводит слова ветерана «Чемпионат».

В то же время, Кирьяков посетовал на то, что россиянин не является стабильным игроком основного состава, однако и его текущая роль в команде вполне приемлема.

Напомним, в решающем матче за трофей итальянский клуб сыграет с леверкузенским «Байером», который пока вообще не знает поражений в текущем сезоне.