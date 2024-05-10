Агент Алексея Миранчука высказался о выходе «Аталанты» в финал Лиги Европы

Вадим Шпинёв, агент игрока «Аталанты» Алексея Миранчука, дал свой комментарий о выходе итальянского коллектива в финал Лиги Европы.

Клуб из Бергамо по сумме двух матчей прошёл «Марсель» и сыграет в финальном матче турнира против «Байера», который не проигрывает на протяжении 49 матчей.

- В финале их ждет грозный соперник, который является фаворитом. Тем будет интереснее. Я думаю, что шансы команд будут 50 на 50, - передаёт слова агента «Матч ТВ».

В текущем сезоне на счету Миранчука 37 матчей во всех соревнованиях, в которых он забил четыре гола и сделал 11 результативных передач.