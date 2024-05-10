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Лига Европы

Агент Алексея Миранчука высказался о выходе «Аталанты» в финал Лиги Европы

10 Мая 2024 • 11:57 Комментировать
Аталанта
3:0
Марсель

Вадим Шпинёв, агент игрока «Аталанты» Алексея Миранчука, дал свой комментарий о выходе итальянского коллектива в финал Лиги Европы.

Клуб из Бергамо по сумме двух матчей прошёл «Марсель» и сыграет в финальном матче турнира против «Байера», который не проигрывает на протяжении 49 матчей.

- В финале их ждет грозный соперник, который является фаворитом. Тем будет интереснее. Я думаю, что шансы команд будут 50 на 50, - передаёт слова агента «Матч ТВ».

В текущем сезоне на счету Миранчука 37 матчей во всех соревнованиях, в которых он забил четыре гола и сделал 11 результативных передач.


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Аталанта Алексей Миранчук Вадим Шпинёв Байер ещё теги

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