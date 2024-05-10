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Лига Европы

Булыкин оценил работу Алонсо в «Байере»

10 Мая 2024 • 11:17 Комментировать
Байер Л
2:2
Рома

Дмитрий Булыкин, бывший игрок «Байера», высказался о работе Хаби Алонсо в леверкузенском клубе.

Напомним, «Байер» в четверг на своём поле сыграл вничью с «Ромой» (2:2) в Лиге Европы, немецкая команда не проигрывает 49 матчей подряд.

- Продолжили свою серию без поражений - это надолго останется в памяти болельщиков, футболистов и тренеров. Алонсо - молодой тренер и очень перспективный в свете этого рекорда и игры «Байера», - цитирует Булыкина «Чемпионат».

Отметим, что команда Алонсо заняла первое место в чемпионате Германии. В финале Лиги Европы леверкузенский коллектив встретится с итальянской «Аталантой».

42-летний Алонсо тренирует «Байер» с 2022 года, его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.


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Дмитрий Булыкин Хаби Алонсо Байер ещё теги

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