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Анхелиньо высказался о результате матча «Байер» - «Рома»

10 Мая 2024 • 09:36 Комментировать

Защитник «Ромы» Анхелиньо высказался о ничейном результате ответного поединка с леверкузенским «Байером» (2:2) в полуфинале Лиги Европы. Итальянцы выигрывали со счетом 2:0, но не смогли удержать преимущество.

«Большое разочарование для нас. Мы сделали все, что было в наших силах, но этого было недостаточно. Мы допустили слишком много ошибок. Хотели с другим результатом покинуть этот стадион. Сейчас нам нужно восстановить силы и подготовиться к матчу Серии А против «Аталанты», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

По сумме двух матчей римский клуб уступил «Байеру» со счетом 2:4.

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