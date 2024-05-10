Анхелиньо высказался о результате матча «Байер» - «Рома»

Защитник «Ромы» Анхелиньо высказался о ничейном результате ответного поединка с леверкузенским «Байером» (2:2) в полуфинале Лиги Европы. Итальянцы выигрывали со счетом 2:0, но не смогли удержать преимущество.

«Большое разочарование для нас. Мы сделали все, что было в наших силах, но этого было недостаточно. Мы допустили слишком много ошибок. Хотели с другим результатом покинуть этот стадион. Сейчас нам нужно восстановить силы и подготовиться к матчу Серии А против «Аталанты», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

По сумме двух матчей римский клуб уступил «Байеру» со счетом 2:4.