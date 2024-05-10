Игрок «Байера» высказался о камбэке в полуфинале с «Ромой»

«Это один из важнейших голов в моей карьере. Все в команде понимали, что многое поставлено на карту. Мы очень хотели выйти в финал. Думаю, по итогу «Байер» был сильнее «Ромы». Тот факт, что мы отыгрались со счета 0:2, говорит о том, какая у нас команда», - передает слова Йосипа пресс-служба УЕФА.