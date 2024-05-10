Бергоми: «Байеру» потребовался автогол, чтобы выбить «Рому»

Экс-футболист сборной Италии и миланского «Интера» Джузеппе Бергоми высказался о ничейном результате в ответном матче между леверкузенским «Байером» и «Ромой» в полуфинале Лиги Европы. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Римлянам по началу везло, но они это заслужили. Но «Байер» не собирался опускать руки. Но им все же потребовалась ошибка с автоголом для того, чтобы пройти «Рому», - передает слова Бергоми пресс-служба УЕФА.

По сумме двух матчей «Байер» одолел римскую команду со счетом 4:2. В финальном поединке Лиги Европы подопечным Хаби Алонсо будет противостоять «Аталанта».