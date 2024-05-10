Джака эмоционально высказался о выходе «Байера» в финал Лиги Европы

Капитан и хавбек леверкузенского «Байера» Гранит Джака высказался о выходе своей команды в финал Лиги Европы. На стадии ½ финала немецкая команда одолела «Рому».

«Было невероятно снова отыграться при счете 0:2. Теперь «Байер» в финале, просто мурашки по коже. Всегда мечтал о такой атмосфере и таких матчах. Мы насладимся этим успехом. В финале будем настроены только на победу. В матче с «Аталантой» сделаем все, чтобы забрать титул в Леверкузен», - передает слова швейцарца пресс-служба УЕФА,

По сумме двух матчей «Байер» одолел «Рому» со счетом 4:2. Первый поединок завершился 2:0, а ответный – 2:2.