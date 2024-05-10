Игрок «Ромы» высказался о камбэке «Байера» в полуфинале Лиги Европы

«Непросто сейчас что-то комментировать, мы знали, что будет сложно после первого проигранного матча. «Байер» - очень сильный соперник. «Рома» старалась до конца, и мы близки к победе. Это для нас большое разочарование, но нужно восстановиться и готовиться в другим матчам», - передает слова игрока пресс-служба УЕФА.