Игрок «Ромы» высказался о камбэке «Байера» в полуфинале Лиги Европы

Футболист «Ромы» Лоренцо Пеллегрини прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы по итогам двухматчевого противостояния с леверкузенским «Байером». Ответный матч завершился вничью 2:2, а в первом немцы выиграли 2:0.
«Непросто сейчас что-то комментировать, мы знали, что будет сложно после первого проигранного матча. «Байер» - очень сильный соперник. «Рома» старалась до конца, и мы близки к победе. Это для нас большое разочарование, но нужно восстановиться и готовиться в другим матчам», - передает слова игрока пресс-служба УЕФА.
В финале Лиги Европы «Байер» сыграет против «Аталанты».
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